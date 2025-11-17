Avioneta cae en Purépero; iban de Puebla a Guadalajara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una avioneta se desplomó en la región de Purépero y sus cinco ocupantes —entre ellos unas mujeres— resultaron malheridos, de acuerdo con fuentes policiales.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de la población de Villa Mendoza, cerca de la carretera a Purépero de Echáiz. Algunos habitantes ayudaron de inmediato a los sobrevivientes y solicitaron ambulancias.

Trascendió que la aeronave había salido de Puebla y se dirigía a Guadalajara; sin embargo, durante el trayecto el motor tuvo una falla. El piloto desvió la trayectoria hacia Uruapan para intentar un aterrizaje de emergencia, pero en la maniobra sucedió el incidente.

Al sitio arribaron patrulleros y elementos de distintas corporaciones de rescate, quienes otorgaron los primeros auxilios a los afectados y los trasladaron a un hospital. Asimismo, el área fue resguardada y se dio parte a las instancias competentes para emprender las diligencias respectivas. Bomberos intervinieron para sofocar la lumbre de la unidad aérea perjudicada.

Características de la avioneta siniestrada:

Aeronave Piper Navajo, matrícula XB-AXM; salió a las 13:30 horas de Puebla.