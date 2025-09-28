Autoridades investigan asesinato de hombre a manos de su hijo en Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un pleito familiar, un hombre fue asesinado por su hijo adolescente, esto en un domicilio del fraccionamiento Real Hacienda, municipio de Tarímbaro, indicaron autoridades policiales.

El trágico evento ocurrió la noche de ayer sábado en un inmueble de la calle Selenita y fue reportado al número de emergencias. Después arribaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo.

De acuerdo con fuentes allegadas al tema, el citado padre de familia, identificado como Luis Antonio, de 34 años de edad, protagonizó una discusión con su esposa, a quien consecutivamente violentó.

Al ver a su madre en riesgo, el menor de 15 años de edad, intervino y la apartó, entonces su papá se abalanzó hacia él para golpearlo, pero en ese instante el jovencito tomó un cuchillo de la mesa y sucedió la fatalidad.

Se supo que Luis sufrió una herida letal en el pecho del lado izquierdo. Unos oficiales acordonaron el área, aseguraron al menor y lo pusieron a disposición de la instancia competente.

Después arribaron los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

BCT