Automovilista muere al accidentarse en la carretera La Piedad - Numarán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El conductor de un auto particular falleció al salir proyectado de su unidad, tras chocar contra el muro de contención, en la carretera La Piedad - Numarán.

El lamentable accidente se registró anoche, en las cercanías de las instalaciones de Grúas Urtaza, donde un vehículo Nissan Sentra de color gris, con placas PNL-447-D, chocó contra la barrera de concreto que divide ambos sentidos.

Fue tal la fuerza del impacto que el coche acabó totalmente destrozado y su chófer Leobardo Q., de 55 años, salió proyectado y acabó sin vida sobre el pavimento.

El percance fue reportado al servicio de emergencias, por lo que al sitio se trasladaron paramédicos, quienes a su llegada confirmaron el deceso del susodicho.

Policías abanderaron el área, mientras que agentes y peritos se dieron cita para realizar los correspondientes actos de investigación, así como el levantamiento del cadáver. Siendo iniciada la respectiva carpeta de investigación.

