Automovilista choca contra objeto fijo en calzada Ventura Puente, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una automovilista chocó contra un objeto fijo sobre calzada Ventura Puente, incidente que únicamente dejó daños materiales, comentaron fuentes allegadas al tema.

El percance sucedió durante la mañana de este viernes en la esquina con calle Batalla de Casa Mata, a la altura de la colonia Chapultepec Sur.

Se apreció que la unidad siniestrada es de la marca Toyota, color gris oscuro, con matrícula PTB805D, la cual tuvo afectaciones en la esquina izquierda de la parte frontal, esto tras el impacto contra una base de concreto ubicada en una banqueta.

Afortunadamente mujer que conducía el automotor resultó ilesa. Unos agentes de Tránsito Municipal se encargaron del peritaje correspondiente. Por último, una grúa retiró el carro siniestrado.

RYE