Autobús y tráiler chocan en la carretera Morelia-Pátzcuaro; no hubo heridos”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves 2 de octubre de 2025, un autobús de pasajeros y un tráiler protagonizaron un choque sobre el kilómetro 7 de la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la Tenencia Morelos. El percance no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales, informaron fuentes policiales.

El accidente ocurrió en el sentido de Uruapilla hacia la capital michoacana. El autobús involucrado pertenece a la línea Purhépechas, mientras que el tractocamión es de la marca Freightliner, con cabina blanca y remolque tipo plataforma.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del autobús realizó un cambio repentino de carril y se le atravesó al tráiler, que terminó impactando la parte trasera del vehículo de transporte público.