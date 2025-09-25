Autobús ruta Altamirano-Morelia vuelca con 20 pasajeros; buscan a familiares de heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un autobús que partió de Ciudad Altamirano con destino a Morelia se accidentó la noche del miércoles en el tramo conocido como “El chorrito del agua”, entre La Parotita y Villa Madero. En la unidad viajaban aproximadamente 20 pasajeros.
El percance ocurrió alrededor de las 22:45 horas. El autobús de la línea Elite se salió del camino, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia de Villa Madero y la región.
Protección Civil Municipal y Bomberos de Huetamo hicieron un llamado urgente a través de redes sociales para que familiares acudan al Hospital Regional de Tacámbaro o se comuniquen al número 459 596 0008.
Gloria Rosales Rodríguez, 52 años – Cutzio, tenencia de Huetamo
Mateo Ramírez Medrano, 63 años
María del Rosario Barajas Santiago, 63 años
Edith Baltazar Jaimes, 42 años
Silvestre Buenaventura García, 83 años – Altamirano
Carmen Benítez Bailón, 36 años – Altamirano
Laura Fabiola Rodríguez Gonzáles, 35 años – Los Bancos, San Lucas
Emanuel Rodríguez Rodríguez, 10 años – Los Bancos, San Lucas
María Jaime Baena, 70 años – Altamirano
José Luis Moreno Valle, 81 años – Huetamo
Sixto Moreno, 54 años – Huetamo
Minerva Castillo Sánchez, 55 años – Huetamo
Beatriz Beiza Juárez, 56 años
Gerardo De los Ángeles Martínez, 57 años
Juan Huerta Baranda, 68 años
Armando Luciano Avilés, 58 años
Carmen Ochoa Mireles, 47 años
Perla Rayo Calletano, 27 años
Omar Calilo Sánchez, 31 años
Fernanda Rentería Hernández, 24 años
Elizabeth Madrigal Reyes, 37 años
Maya Itzel Hernández Aguirre, 27 años
Ever Celis Espinoza, 25 años
Juan Hernández Vargas, 65 años
