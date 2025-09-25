Nota Roja

Autobús ruta Altamirano-Morelia vuelca con 20 pasajeros; buscan a familiares de heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un autobús que partió de Ciudad Altamirano con destino a Morelia se accidentó la noche del miércoles en el tramo conocido como “El chorrito del agua”, entre La Parotita y Villa Madero. En la unidad viajaban aproximadamente 20 pasajeros.

El percance ocurrió alrededor de las 22:45 horas. El autobús de la línea Elite se salió del camino, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia de Villa Madero y la región.

Protección Civil Municipal y Bomberos de Huetamo hicieron un llamado urgente a través de redes sociales para que familiares acudan al Hospital Regional de Tacámbaro o se comuniquen al número 459 596 0008.

Pasajeros lesionados trasladados al Hospital Regional de Tacámbaro:

  1. Gloria Rosales Rodríguez, 52 años – Cutzio, tenencia de Huetamo

  2. Mateo Ramírez Medrano, 63 años

  3. María del Rosario Barajas Santiago, 63 años

  4. Edith Baltazar Jaimes, 42 años

  5. Silvestre Buenaventura García, 83 años – Altamirano

  6. Carmen Benítez Bailón, 36 años – Altamirano

  7. Laura Fabiola Rodríguez Gonzáles, 35 años – Los Bancos, San Lucas

  8. Emanuel Rodríguez Rodríguez, 10 años – Los Bancos, San Lucas

  9. María Jaime Baena, 70 años – Altamirano

  10. José Luis Moreno Valle, 81 años – Huetamo

  11. Sixto Moreno, 54 años – Huetamo

  12. Minerva Castillo Sánchez, 55 años – Huetamo

Pasajeros trasladados a Morelia sin lesiones reportadas:

  1. Beatriz Beiza Juárez, 56 años

  2. Gerardo De los Ángeles Martínez, 57 años

  3. Juan Huerta Baranda, 68 años

  4. Armando Luciano Avilés, 58 años

  5. Carmen Ochoa Mireles, 47 años

  6. Perla Rayo Calletano, 27 años

  7. Omar Calilo Sánchez, 31 años

  8. Fernanda Rentería Hernández, 24 años

  9. Elizabeth Madrigal Reyes, 37 años

  10. Maya Itzel Hernández Aguirre, 27 años

  11. Ever Celis Espinoza, 25 años

  12. Juan Hernández Vargas, 65 años

Para mayor información, los familiares pueden acudir directamente al hospital o comunicarse al número 459 596 0008.

