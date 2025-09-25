Autobús ruta Altamirano-Morelia vuelca con 20 pasajeros; buscan a familiares de heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un autobús que partió de Ciudad Altamirano con destino a Morelia se accidentó la noche del miércoles en el tramo conocido como “El chorrito del agua”, entre La Parotita y Villa Madero. En la unidad viajaban aproximadamente 20 pasajeros.

El percance ocurrió alrededor de las 22:45 horas. El autobús de la línea Elite se salió del camino, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia de Villa Madero y la región.

Protección Civil Municipal y Bomberos de Huetamo hicieron un llamado urgente a través de redes sociales para que familiares acudan al Hospital Regional de Tacámbaro o se comuniquen al número 459 596 0008.

Pasajeros lesionados trasladados al Hospital Regional de Tacámbaro:

Gloria Rosales Rodríguez, 52 años – Cutzio, tenencia de Huetamo Mateo Ramírez Medrano, 63 años María del Rosario Barajas Santiago, 63 años Edith Baltazar Jaimes, 42 años Silvestre Buenaventura García, 83 años – Altamirano Carmen Benítez Bailón, 36 años – Altamirano Laura Fabiola Rodríguez Gonzáles, 35 años – Los Bancos, San Lucas Emanuel Rodríguez Rodríguez, 10 años – Los Bancos, San Lucas María Jaime Baena, 70 años – Altamirano José Luis Moreno Valle, 81 años – Huetamo Sixto Moreno, 54 años – Huetamo Minerva Castillo Sánchez, 55 años – Huetamo

Pasajeros trasladados a Morelia sin lesiones reportadas: