Autobús de pasajeros vuelca en la carretera Quiroga–Zacapu; hay varios lesionados

Coeneo, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes se registró la volcadura de un autobús de pasajeros en la carretera Quiroga–Zacapu, incidente que dejó a varias personas lesionadas, según información preliminar.

De acuerdo con la agencia RED113, el accidente ocurrió en las inmediaciones de la comunidad de La Constitución, cerca de la desviación a Matugeo, ambas pertenecientes al municipio de Coeneo.

La unidad involucrada terminó siniestrada a la orilla de la carpeta asfáltica. Algunos pasajeros salieron por las ventanas y presentaron golpes y escoriaciones.

El hecho fue reportado al número de emergencias 911, tras lo cual arribaron paramédicos para valorar el estado de salud de los tripulantes. También acudieron elementos policiales, quienes realizaron el peritaje correspondiente.