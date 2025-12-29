Auto vuelca frente a la terminal de autobuses de Morelia; tres lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad, luego de que un automóvil se volcara tras chocar contra una barrera de contención sobre el puente a desnivel del periódico Paseo de la República, justo frente a la terminal de autobuses de Morelia y a la altura de la colonia Nicolaitas Ilustres.

De acuerdo con el reporte preliminar de Red 113, el accidente ocurrió la noche de este lunes, cuando al vehículo particular se le levantó inesperadamente el cofre mientras circulaba en dirección de la colonia El Realito hacia el distribuidor vial de la salida a Quiroga. El conductor perdió visibilidad, lo que ocasionó que impactara contra la barrera de contención y posteriormente se volcara.

La emergencia fue reportada por varios automovilistas que transitaban por la zona. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la empresa Ambumet.

Los rescatistas atendieron a los tres ocupantes del vehículo. Solo el conductor, un hombre adulto, fue trasladado a un hospital, mientras que su esposa y su hijo presentaron lesiones menores y no requirieron hospitalización.

SHA