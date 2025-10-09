Auto se vuelca en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves se registró una volcadura sobre la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, específicamente en el tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, a la altura del kilómetro 194+000, lo que generó una alerta a conductores que circulan en ambos sentidos.

El reporte fue emitido por el Centro SICT Michoacán, que indicó que el percance dejó un vehículo volcado fuera de la carpeta asfáltica, muy cerca de una zona de pastizales y frente a un anuncio publicitario en dirección a Caleta de Campos.

A través de redes sociales, las autoridades federales solicitaron a la población conducir con precaución, acatar las indicaciones viales y respetar los límites de velocidad, a fin de evitar más incidentes en el lugar.