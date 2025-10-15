Auto se va contra inmueble en el Centro Histórico de Morelia, cerca de La Merced

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automovilista chocó contra la fachada de un inmueble en pleno Centro Histórico de Morelia.

Afortunadamente no hubo lesionados, sólo daños materiales, comentaron autoridades policiales.

El accidente se registró durante la mañana de este miércoles sobre la avenida Francisco I. Madero, a pocos metros de la Parroquia de La Merced, ubicada entre las vialidades Andrés Quintana Roo y Nicolás Bravo.