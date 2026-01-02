Nota Roja

Auto se sale de carretera en Arteaga y es asegurado por autoridades

No se reportaron personas lesionadas tras el incidente en el kilómetro 249
Auto se sale de carretera en Arteaga y es asegurado por autoridades
RED113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se registró la salida de camino de un automóvil particular sobre la autopista Siglo XXI, hecho que generó la movilización de cuerpos de auxilio, sin que se reportaran personas heridas.

El incidente fue notificado a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos de AMBUMED, en coordinación con el personal de Autopistas Michoacán, acudieron al tramo correspondiente al kilómetro 249, en el sector Feliciano.

Al arribar al sitio, los socorristas localizaron un vehículo Audi A3, color blanco, con placas PTL-773-B, el cual se encontraba fuera de la cinta asfáltica y sin ocupantes, por lo que se presume que fue abandonado tras el percance.

Luego de una revisión en la zona, se confirmó que no había personas lesionadas ni riesgos adicionales que representaran peligro para la circulación, por lo que no fue necesaria la atención médica ni el traslado de heridos.

Posteriormente, el lugar quedó bajo resguardo del auxilio vial y elementos de la Guardia Nacional, quienes coordinaron el retiro del automóvil con el apoyo de una grúa y su traslado a un corralón, donde se realizarán los procedimientos correspondientes para determinar responsabilidades.

Te puede interesar:
Hallan cuerpo de mujer junto al acceso viejo a Playa Jardín
Auto se sale de carretera en Arteaga y es asegurado por autoridades

RPO

accidente vehicular
Arteaga Michoacán

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com