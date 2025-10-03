Auto sale del camino en tramo Pátzcuaro-Uruapan; alertan por pavimento mojado

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes se registró un accidente vehicular sobre la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, a la altura del kilómetro 63+000, en el tramo Pátzcuaro–Uruapan, donde un automóvil particular salió del camino.

El hecho fue reportado por el Centro SICT Michoacán a través de sus redes sociales, donde también se alertó sobre la presencia de lluvias y pavimento mojado en la zona.

🚧 Condiciones peligrosas en carretera

Según el reporte, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó fuera del asfalto, cerca de una cuneta de desagüe. Al lugar acudieron elementos de atención prehospitalaria y personal de auxilio vial.

Hasta el momento, no se ha informado si hay personas lesionadas. La circulación continúa abierta, pero con precaución, por lo que se recomienda a los automovilistas respetar los límites de velocidad y atender la señalización.