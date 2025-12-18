Auto queda destrozado tras choque en libramiento de Morelia; no se reportan víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente vehicular se registró durante la mañana de este jueves sobre el Periférico Paseo de la República, en la zona norte de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.
El percance ocurrió a la altura de un puente peatonal ubicado en la denominada Curva de la Técnica 65, cerca de la colonia Doctor Miguel Silva, así como del asentamiento Lomas de Santiaguito.
La situación fue reportada al número de emergencias, por lo que posteriormente acudieron patrulleros municipales, quienes se encargaron del peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.
Finalmente, los agentes solicitaron el apoyo de una grúa, la cual remolcó el automotor siniestrado y lo llevó a un corralón.
