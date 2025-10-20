Auto choca contra barreras en la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este lunes se registró un aparatoso accidente sobre la carretera Morelia–Uruapan, a la altura del kilómetro 25+000, en el tramo Morelia–Pátzcuaro, cuando un vehículo particular impactó contra las barreras metálicas de contención.

De acuerdo con información publicada por el Centro SICT Michoacán a través de sus redes sociales, el siniestro ocasionó reducción parcial a la circulación vehicular por acotamiento. Se recomienda a quienes transitan por la zona atender las indicaciones viales, respetar los límites de velocidad y extremar precauciones.