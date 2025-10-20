Auto choca contra barreras en la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este lunes se registró un aparatoso accidente sobre la carretera Morelia–Uruapan, a la altura del kilómetro 25+000, en el tramo Morelia–Pátzcuaro, cuando un vehículo particular impactó contra las barreras metálicas de contención.
De acuerdo con información publicada por el Centro SICT Michoacán a través de sus redes sociales, el siniestro ocasionó reducción parcial a la circulación vehicular por acotamiento. Se recomienda a quienes transitan por la zona atender las indicaciones viales, respetar los límites de velocidad y extremar precauciones.
En imágenes difundidas se observa que un barandal atravesó por completo el automóvil involucrado, un Nissan Versa color plata.
Protección Civil de Michoacán informó que, una persona fue liberada con equipo hidráulico para su atención médica.
El incidente movilizó a servicios de emergencia, incluidos paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención en el sitio
SHA