Auto choca contra barrera en la Siglo XXI

Sucedió dentro del municipio de Pátzcuaro.
Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automóvil chocó contra una barrera metálica de contención ubicada en la autopista Siglo XXI, dentro del municipio de Pátzcuaro, indicaron fuentes allegadas al tema, las cuales agregaron que únicamente hubo daños materiales.

El percance se registró durante la tarde de este domingo en el kilómetro 49+000, justo a la altura de la desviación a la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, en las inmediaciones de la población Las Trojes del Durazno.

En el sitio se presentaron agentes de la Guardia Nacional, mismo que se encargaron del peritaje correspondiente y pidieron el apoyo de una grúa para retirar el automotor siniestrado.

rmr

