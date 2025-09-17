Auto cae al río en Morelia; rescatan a conductor ileso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las primeras horas de este miércoles, un vehículo cayó al río en la zona de Río Grande y Guillermo Prieto, en la colonia Granjas del Maestro, en la capital michoacana, según informó Protección Civil Michoacán.

La dependencia estatal, a través de sus redes sociales, dio a conocer que una persona fue rescatada del vehículo y trasladada para recibir atención médica. No se reportaron más lesionados en el lugar.

"Conduce con precaución, respeta los límites de velocidad y recuerda que el pavimento mojado aumenta el riesgo de accidentes", alertó la institución tras el incidente.