Auto cae al río en Morelia; rescatan a conductor ileso

CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las primeras horas de este miércoles, un vehículo cayó al río en la zona de Río Grande y Guillermo Prieto, en la colonia Granjas del Maestro, en la capital michoacana, según informó Protección Civil Michoacán.

La dependencia estatal, a través de sus redes sociales, dio a conocer que una persona fue rescatada del vehículo y trasladada para recibir atención médica. No se reportaron más lesionados en el lugar.

"Conduce con precaución, respeta los límites de velocidad y recuerda que el pavimento mojado aumenta el riesgo de accidentes", alertó la institución tras el incidente.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al volante, especialmente durante la temporada de lluvias.

rmr

Automóvil
Río
conductor

