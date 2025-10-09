Auto atropella a hombre en la Siglo XXI y se da a la fuga

Nuevo Urecho, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre resultó gravemente herido luego de ser atropellado durante la madrugada de este jueves sobre la autopista Siglo XXI en el tramo Uruapan-Santa Casilda, cerca de la gasolinera Las Cuatas, en dirección a Lázaro Cárdenas en Nuevo Urecho.

El percance fue reportado por automovilistas al número de emergencias 911, lo que generó la movilización inmediata de paramédicos de AMBUMED y el personal de Autopistas Michoacán, quienes acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios al lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, Luis Humberto A, de 40 años de edad, fue embestido en el kilómetro 124 por un vehículo que se dio a la fuga tras el impacto. El hombre caminaba presuntamente hacia una lavandería ubicada en las inmediaciones de la gasolinera cuando ocurrió el accidente.

Al ser atendido, los paramédicos determinaron que el afectado presentaba probable fractura en la rótula izquierda y el omóplato izquierdo, además de una laceración en la cabeza.

Finalmente, el herido fue trasladado al Hospital del IMSS 86 de Uruapan, donde permanece bajo atención médica especializada. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para localizar al conductor responsable del atropellamiento.

rmr