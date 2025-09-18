Atropellan a mujer en la Madero, frente al IMSS, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una transeúnte quedó lastimada tras ser impactada por un vehículo sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente de Morelia, informaron fuentes policiales.
El accidente se registró durante la mañana de este jueves a la altura de la Plaza Niños Héroes y del Teatro Stella Inda, en el Centro Histórico de Morelia.
Unas personas auxiliaron a la peatona, después acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes la atendieron.
Afortunadamente las lesiones que sufrió la susodicha no son de gravedad. Por último, los agentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.
rmr