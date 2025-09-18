Atropellan a mujer en la Madero, frente al IMSS, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una transeúnte quedó lastimada tras ser impactada por un vehículo sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente de Morelia, informaron fuentes policiales.

El accidente se registró durante la mañana de este jueves a la altura de la Plaza Niños Héroes y del Teatro Stella Inda, en el Centro Histórico de Morelia.