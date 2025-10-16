Atropellan a motociclista en la salida a Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista resultó lesionado tras ser atropellado por una camioneta doble rodada la noche de este jueves en la salida a Salamanca, a la altura del letrero que da la bienvenida a Morelia.

El accidente fue reportado por automovilistas y testigos, quienes auxiliaron al afectado mientras llegaban los servicios de emergencia. En las imágenes difundidas por Revolución Social, se observa al motociclista tendido sobre el asfalto y su unidad visiblemente dañada.