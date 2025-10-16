Nota Roja

Atropellan a motociclista en la salida a Salamanca

El motociclista quedó tendido sobre la cinta asfáltica
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista resultó lesionado tras ser atropellado por una camioneta doble rodada la noche de este jueves en la salida a Salamanca, a la altura del letrero que da la bienvenida a Morelia.

El accidente fue reportado por automovilistas y testigos, quienes auxiliaron al afectado mientras llegaban los servicios de emergencia. En las imágenes difundidas por Revolución Social, se observa al motociclista tendido sobre el asfalto y su unidad visiblemente dañada.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del lesionado, así como la identidad de los conductores involucrados.

Debido al incidente, el tráfico se ve afectado en dirección a la capital michoacana, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas mientras se realizan las maniobras correspondientes.

Motociclista
Salida a Salamanca

