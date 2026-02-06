Atropellan a hombre al amanecer en el Libramiento de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una persona quedó lesionada tras ser atropellada por un vehículo de características desconocidas, incidente que ocurrió sobre carriles centrales del Libramiento Norte de Morelia, informaron fuentes policiales.

El percance se registró la mañana de este viernes en el sentido del Estadio Morelos hacia el Distribuidor Vial Salida a Salamanca, justo a la altura de la colonia Lomas del Tecnológico, cerca del puente que conecta la avenida Guadalupe Victoria con la avenida Torreón Nuevo.