Atropellan a adulto mayor en libramiento de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un transeúnte quedó gravemente lesionado tras ser atropellado por dos automotores sobre el Periférico Paseo de la República, en la zona norte de la ciudad de Morelia, comentaron fuentes policiales.

El percance ocurrió durante la tarde de este domingo en la denominada curva de la Técnica 65, a la altura de la colonia Lomas de Santiaguito, en el sentido de la Central de Abastos hacia el distribuidor vial Salida a Salamanca.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) abanderaron el incidente y solicitaron apoyo al número de emergencias. Posteriormente arribaron paramédicos de Rescate, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado y lo canalizaron al Hospital Civil para su atención médica.