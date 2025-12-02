Atropellan a abuelito de 91 años y sobrevive, en Zamora, Michoacán

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adulto mayor que viajaba a bordo de una bicicleta resultó con algunos raspones en distintas partes del cuerpo al ser arrollado por un tráiler, cuyo conductor permaneció en el sitio.

El percance ocurrió la mañana de este martes en el cruce de las avenidas Juárez y Del Bosque, hasta donde llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para asegurar el lugar y agilizar la vialidad.