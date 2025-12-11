Atropellado y choque múltiple en Calzada La Huerta de Morelia, general caos vial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una persona resultó lesionada tras ser atropellada por un vehículo sobre Calzada La Huerta, en las inmediaciones de la colonia Xangari, en la salida a Pátzcuaro.

El lesionado es un hombre, quien ya está siendo atendido por paramédicos en el lugar de los hechos. De acuerdo con los primeros reportes de RED113, será trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica adecuada.

Minutos después, justo a la altura de la gasolinera Xangari, se registró un choque en el que, al parecer, están involucrados al menos tres vehículos.

Ambos percances ocurrieron a escasos metros de distancia, generando complicaciones en la vialidad de esta transitada zona de la capital michoacana.

