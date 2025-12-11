Nota Roja

Atropellado y choque múltiple en Calzada La Huerta de Morelia, general caos vial

Atropellado y choque múltiple en Calzada La Huerta de Morelia, general caos vial
RED113
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una persona resultó lesionada tras ser atropellada por un vehículo sobre Calzada La Huerta, en las inmediaciones de la colonia Xangari, en la salida a Pátzcuaro.

El lesionado es un hombre, quien ya está siendo atendido por paramédicos en el lugar de los hechos. De acuerdo con los primeros reportes de RED113, será trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica adecuada.

Minutos después, justo a la altura de la gasolinera Xangari, se registró un choque en el que, al parecer, están involucrados al menos tres vehículos.

Ambos percances ocurrieron a escasos metros de distancia, generando complicaciones en la vialidad de esta transitada zona de la capital michoacana.

mrh

Atropellado
calzada La Huerta

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com