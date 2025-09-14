Ataque armado en Uruapan deja un policía municipal muerto

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este 14 de septiembre, un policía municipal perdió la vida tras un ataque armado registrado frente a las instalaciones de Pemex, en la salida hacia la autopista, en la zona industrial de Uruapan.

De acuerdo con información preliminar, los elementos de la Policía Municipal mantenían un filtro de revisión vehicular cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra. Los uniformados repelieron la agresión, sin embargo, el oficial identificado como Virgilio G. recibió varios impactos de bala.

Al sitio se movilizaron de inmediato agentes de la Guardia Civil, fuerzas federales y paramédicos de Protección Civil municipal, quienes intentaron auxiliar al policía herido, pero ya no contaba con signos vitales.

Los atacantes, que viajaban en una camioneta, lograron huir. Por este motivo, se implementó un fuerte operativo de seguridad en la zona con el fin de localizarlos. Hasta el momento no se reportan detenciones.

La Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes y la zona permanece resguardada por autoridades.

SHA