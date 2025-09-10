Ataque armado en cachimba de Tarímbaro deja un hombre muerto y una menor herida

El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue. Además, los referidos elementos también procesaron la escena de la agresión, pues en el suelo había siete cartuchos percutidos.

Antecedentes

En lo que va del año ya suman cinco casos de féminas y un hombre agredidos a tiros en negocios del citado giro ubicados en la mencionada región de Tarímbaro.

Noche de miércoles 28 de mayo de 2025: Una mujer, identificada como Blanca Estela, es ultimada a tiros por unos criminales, esto en la cachimba "Cafetería Lupita 3", localizada en la Morelia-Salamanca, a la altura de la colonia tarimbarense Barrio de La Cruz.

Semanas después, las autoridades policiales capturan a dos sudamericanos presuntamente involucrados en el homicidio, individuos identificados como Alfredo y Freddy, el primero venezolano y el segundo colombiano, mismos que ya están vinculados a proceso.

Noche de viernes 22 de agosto de 2025: Tres sujetos armados mataron a Anayeli A., de 35 años de edad, crimen que ocurrió dentro de la cachimba "Restaurante y Cafetería Lety", establecida a la orilla de la Morelia-Salamanca, a la altura de Cuto del Porvenir.

Mañana de jueves 28 de agosto de 2025: Una mujer, identificada como Verónica Janeth, de 35 años de edad, es atacada a balazos dentro de la cachimba "Cafetería Marcela", localizada en la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de Cuto del Porvenir. La víctima sufrió un impacto en la pierna izquierda y fue canalizada a un hospital para su pronta atención médica.

Mañana de jueves 04 de septiembre de 2025: Autoridades policiales recibieron reporte sobre una mujer herida por impactos de proyectil, esto dentro de una cachimba aledaña a la "Cafetería Athena", ubicada en el kilómetro 9 de la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de San José de la Trinidad. Los patrulleros atendieron la emergencia, pero al llegar descubrieron que la ofendida ya estaba muerta.

Mañana de miércoles 10 de septiembre de 2025: Un masculino y una joven, ésta última de 17 años de edad, fueron atacados a tiros por empistolados en la cachimba "Cafetería Las Diablas", localozsda en la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de la colonia Francisco Villa, Tarímbaro. Una personas auxiliaron a los afectados y los llevaron a un hospital privado, pero el hombre falleció al llegar y la menor sobrevive, ella sufrió impactos de bala en ambas piernas.

