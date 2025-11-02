Ataque armado deja un muerto y un herido en la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este domingo se registró una agresión armada sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la tenencia de Uruapilla, en el municipio de Morelia, que dejó como saldo preliminar una persona sin vida y otra más lesionada.

Según información de RED 113, los hechos ocurrieron cerca de un inmueble donde opera un taller de hojalatería y pintura, así como una cachimba (pequeño establecimiento comercial). Las víctimas, dos hombres aún no identificados, fueron atacadas por sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Los agresores abrieron fuego y de inmediato se dieron a la fuga. La persona herida fue trasladada a un hospital particular en la capital michoacana para recibir atención médica.

Al lugar acudieron elementos de Policía Morelia, así como paramédicos que brindaron los primeros auxilios. Asimismo, personal de la Unidad de Servicios Periciales ya se encuentra en el sitio para realizar las diligencias correspondientes.

rmr