Ataque armado deja un muerto en San Juanito Itzícuaro; agresores huyeron en moto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en la colonia San Juanito Itzícuaro, al norponiente de Morelia, donde su cuerpo quedó tendido sobre una calle de terracería.

De acuerdo con el reporte al número de emergencias, el ataque ocurrió sobre la calle Vicente Santa María, en las cercanías de la avenida San Juanito Itzícuaro, lo que generó la movilización de patrulleros municipales, elementos de la Guardia Civil y paramédicos.

A la llegada de los cuerpos de auxilio, se confirmó el fallecimiento del hombre, quien ya fue identificado como Ricardo, de 41 años de edad, según información recabada en el lugar de los hechos.

Testigos señalaron que los agresores escaparon a bordo de una motocicleta, en la que viajaban dos sujetos; uno portaba casco color verde y el otro casco negro. Ambos se dieron a la fuga con rumbo a la tenencia Morelos.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque, por lo que las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, informó el reportero Juan Manuel Álvarez.

mrh