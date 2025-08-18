Ataque armado deja herido a menor en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adolescente resultó herido tras ser atacado a balazos frente a su domicilio, ubicado a un costado de la carretera Apatzingán-Aguililla. El agraviado fue hospitalizado para recibir atención médica.

De acuerdo con reportes de la labor reporteril, los hechos ocurrieron la tarde de este lunes, cuando Luis Antonio V., de 17 años de edad, fue interceptado por sujetos desconocidos en las inmediaciones de la colonia Rancho Nuevo, cerca del Tecnológico de Apatzingán. Los agresores le dispararon y posteriormente huyeron del lugar.

El joven fue alcanzado por un disparo que le impactó en un glúteo, por lo que al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil y paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes lo auxiliaron y trasladaron a un hospital para su adecuada atención.

Tras el ataque, los oficiales desplegaron un operativo en la zona para dar con los responsables, sin que hasta el momento se haya logrado su captura. El caso fue notificado a la Fiscalía Regional de Justicia, que ya realiza las averiguaciones correspondientes.

agm