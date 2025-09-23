Ataque armado deja dos mujeres muertas y una niña herida en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos mujeres fueron asesinadas y una niña resultó lesionada la mañana de este martes, tras un ataque armado ocurrido sobre la calzada Benito Juárez, justo frente a la central camionera de Uruapan.

De acuerdo con información preliminar de RED 113, sujetos armados interceptaron una camioneta Chevrolet Equinox de color gris y abrieron fuego contra sus ocupantes. En el lugar, dos mujeres perdieron la vida debido a los múltiples impactos de bala que recibió la unidad.

Además, una menor de entre 4 y 6 años de edad fue alcanzada por los proyectiles y trasladada de urgencia a un hospital. Un segundo menor que viajaba en la misma camioneta resultó ileso.

El hecho provocó la movilización inmediata de elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y paramédicos locales, quienes confirmaron el deceso de las mujeres y brindaron atención médica a la niña lesionada.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido confirmadas y se desconoce el móvil del ataque. Los responsables huyeron del sitio y, aunque se desplegó un operativo de búsqueda, no se ha reportado ninguna detención relacionada.

