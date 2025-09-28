Ataque armado deja dos hombres muertos en Coahuayana, Michoacán

Las autoridades fueron informadas de la agresión en la localidad de El Ahijadero, ubicada en la zona serrana, por lo que este domingo un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con oficiales de la Guardia Civil y Defensa, se trasladaron al lugar.

A su arribo, los oficiales encontraron a un sujeto muerto con impactos de bala en el patio de un domicilio, mientras que un segundo cadáver fue localizado a bordo de una camioneta Toyota Hilux de color gris, con placas FH-3631-A.

La zona fue acordonada para que los especialistas forenses emprendieran la recolección de indicios y de testimonios. Durante las primeras diligencias, uno de los fallecidos fue identificado como Rafael C., de 22 años de edad, de oficio albañil y vecino de El Ahijadero.

Mientras que, de forma extraoficial, la segunda víctima fue reconocida como Jorge N., de aproximadamente 50 años, comerciante y residente de la población de La Loma.

Al concluir con las actuaciones, los cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Forense de la región y fue asegurada la camioneta baleada, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.

