Ataque armado deja dos hombres heridos en Uruapan; uno recibió al menos 7 impactos

El atentado se registró minutos antes de las 17:00 horas sobre la avenida Fray Juan de San Miguel, casi esquina con Anillo de Circunvalación, cerca del Mural de la colonia La Quinta, y fue reportado por civiles al número de emergencias 911.

Por lo anterior, al sitio se trasladaron paramédicos de Protección Civil Municipal y Primera Respuesta, quienes auxiliaron a un hombre que presentaba al menos siete impactos de bala y a otro que aparentemente fue alcanzado por una "bala perdida", víctimas que fueron canalizadas a un hospital, donde permanecen bajo resguardo policial.

Oficiales de los tres órdenes de gobierno realizaron un operativo en busca de los responsables del ataque, quienes escaparon a bordo de una motocicleta de acuerdo con testigos, pero no lograron ubicar su paradero.

De lo ocurrido se dio parte a la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran las correspondientes averiguaciones. La identidad de las personas lesionadas es desconocida hasta el momento.

