Atacan a tiros otro domicilio en Uruapan; suman tres en las últimas 48 horas

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Sujetos armados atacaron a balazos un domicilio en la colonia Movimiento Magisterial, al oriente de la ciudad de Uruapan. Con lo que suman tres inmuebles baleados durante las últimas 48 horas en esta urbe.

Los pistoleros arribaron a la calle Ricardo Flores Magón y abrieron fuego contra una vivienda, para después escapar tranquilamente, mientras que vecinos alarmados reportaron la situación al número de emergencias 911.

Por lo anterior al sitio se movilizaron oficiales de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el domicilio que presentaba al menos 8 impactos de proyectil en el portón; las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas no fallecidas.

Con este hecho suman tres ataques contra inmuebles durante las últimas 48 horas en un Uruapan, toda vez que previamente baleado el restaurante “Los Aguacate” y el martes pasado una casa de Caltzontzin fue rafagueada por delincuentes.

rmr

