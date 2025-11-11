Atacan a tiros a dos hombres en Galaxia Tarímbaro; reportan a uno grave

Al lugar se trasladaron paramédicos, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y policías municipales, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados y posteriormente los canalizaron a un hospital para su atención médica. Uno de los afectados fue reportado en estado grave.

En el sitio permanece personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, así como agentes de la Fiscalía Regional de Tarímbaro, quienes ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, las identidades de los heridos no han sido reveladas por las autoridades.

rmr