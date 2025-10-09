Atacan a policías sobre la Morelia-Zinapécuaro; delincuentes huyen y abandonan vehículos

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Unos patrulleros fueron atacados por sujetos armados y a bordo de vehículos, esto en el municipio de Zinapécuaro. Los oficiales repelieron la agresión e hicieron huir a los empistolados, quienes posteriormente abandonaron dos automotores, informaron autoridades policiales, las cuales indicaron que no hubo heridos ni muertos en ambos bandos.

Lo anterior se registró durante la madrugada de este jueves, cuando los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia y prevención del delito sobre la carretera Morelia-Zinapécuaro.