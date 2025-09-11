Atacan a policías de GC en Vista Hermosa; hay un oficial muerto y dos heridos

Vista Hermosa, Michoacán (MiMorelia.com).- Delincuentes armados atacaron a balazos a patrulleros de Seguridad Vial de la Guardia Civil en la autopista México–Guadalajara, lo que dejó un saldo preliminar de un policía fallecido, dos lesionados y uno de los atacantes detenido.
De acuerdo con los primeros reportes de la agencia RED113, el ataque se registró a la altura del kilómetro 391, en el tramo Vista Hermosa–La Barca, hasta donde acudieron en apoyo compañeros de los policías estatales y agentes de fuerzas federales.
Los uniformados repelieron la agresión y lograron capturar a uno de los presuntos atacantes, quien quedó a disposición de las autoridades. No obstante, tres elementos resultaron alcanzados por proyectiles.
Paramédicos confirmaron el deceso de un oficial y brindaron los primeros auxilios a los dos sobrevivientes, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.
En la zona se mantiene un operativo interinstitucional, en el que participan la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías municipales. Asimismo, se solicitó la presencia de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
