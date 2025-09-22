Atacan a Guardia Civil durante operativo en Zirahuén; delincuentes bloquean carreteras en reacción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Oficiales de la Guardia Civil que realizaban labores operativas en la zona de Zirahuén fueron atacados por un grupo delictivo que abrió fuego desde un cerro cercano contra los uniformados, lo que desató un enfrentamiento armado que se prolongó por varios minutos.
En reacción, aparentes cómplices de los agresores bloquearon diversas vialidades, y en Capula, municipio de Morelia, intentaron incendiar una pipa cargada con agua.
Fue la tarde de este lunes cuando los patrulleros estatales comenzaron a solicitar apoyo mediante los radios de comunicación, indicando que estaban siendo atacados por una célula criminal en las inmediaciones de la población de Los Cerritos.
De forma inmediata se activó un despliegue por aire y tierra, con la participación de elementos de la Guardia Civil, policías de municipios aledaños, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en apoyo a los oficiales emboscados.
Minutos después, sujetos armados despojaron al conductor de una pipa sobre la carretera Morelia–Quiroga, a la altura de Capula, y trataron de incendiarla; sin embargo, vecinos que se encontraban cerca lograron sofocar el fuego rápidamente.
De forma simultánea, otros individuos armados interceptaron camiones de carga, autobuses y camionetas, con los cuales bloquearon las carreteras Pátzcuaro–Uruapan, Pátzcuaro–Erongarícuaro y Quiroga–Zacapu, en una aparente reacción a los hechos ocurridos en Zirahuén.
Ante el fuerte operativo interinstitucional implementado en la zona del enfrentamiento, los agresores huyeron e ingresaron a una zona serrana, donde aún son buscados por las autoridades. Hasta el momento, no se reportan lesionados ni fallecidos a consecuencia del tiroteo.
Durante el despliegue, la Guardia Civil aseguró dos camionetas que presuntamente fueron abandonadas durante la huida por los civiles armados.
En las vialidades bloqueadas, patrulleros apoyados por grúas realizaron maniobras para retirar los vehículos utilizados como barricadas y así restablecer la circulación.
SHA