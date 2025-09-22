Atacan a Guardia Civil durante operativo en Zirahuén; delincuentes bloquean carreteras en reacción

Minutos después, sujetos armados despojaron al conductor de una pipa sobre la carretera Morelia–Quiroga, a la altura de Capula, y trataron de incendiarla; sin embargo, vecinos que se encontraban cerca lograron sofocar el fuego rápidamente.

De forma simultánea, otros individuos armados interceptaron camiones de carga, autobuses y camionetas, con los cuales bloquearon las carreteras Pátzcuaro–Uruapan, Pátzcuaro–Erongarícuaro y Quiroga–Zacapu, en una aparente reacción a los hechos ocurridos en Zirahuén.

Ante el fuerte operativo interinstitucional implementado en la zona del enfrentamiento, los agresores huyeron e ingresaron a una zona serrana, donde aún son buscados por las autoridades. Hasta el momento, no se reportan lesionados ni fallecidos a consecuencia del tiroteo.

Durante el despliegue, la Guardia Civil aseguró dos camionetas que presuntamente fueron abandonadas durante la huida por los civiles armados.