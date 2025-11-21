Atacan a balazos camión de pasajeros en Morelia; hay un muerto y 3 heridos, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes 21 de noviembre se registró un ataque armado contra un camión de pasajeros en la zona poniente de Morelia, lo que dejó como saldo preliminar una persona muerta y al menos tres lesionadas.

El hecho ocurrió sobre la calle Loma de los Pinos, casi esquina con Loma de la Carbonera, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

La unidad afectada pertenece a la ruta Villas de la Loma, identificada por su color blanco con franjas rojas y el número económico 42.