Atacan a balazos camión de pasajeros en Morelia; hay un muerto y 3 heridos, reportan

ACTUALIZACIÓN:
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes 21 de noviembre se registró un ataque armado contra un camión de pasajeros en la zona poniente de Morelia, lo que dejó como saldo preliminar una persona muerta y al menos tres lesionadas.
El hecho ocurrió sobre la calle Loma de los Pinos, casi esquina con Loma de la Carbonera, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.
La unidad afectada pertenece a la ruta Villas de la Loma, identificada por su color blanco con franjas rojas y el número económico 42.
Al lugar acudieron elementos de la Policía de Morelia y paramédicos de Rescate, quienes al llegar encontraron a un hombre sin signos vitales —presuntamente el conductor del vehículo— aunque su identidad aún no ha sido confirmada.
Además, tres personas resultaron lesionadas por los impactos; una más fue atendida en el sitio por crisis nerviosa. Las víctimas no han sido identificadas hasta el momento.
El área fue acordonada por las autoridades para preservar la escena, mientras personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes.
Las investigaciones continúan para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.
Con información de RED113...
