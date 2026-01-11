Ataca con machete a su hermana en Apatzingán; la víctima perdió un ojo y tres dedos

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer resultó gravemente herida luego de ser atacada con un machete por su propio hermano, al interior de una vivienda ubicada en la colonia Pénjamo, en el municipio de Apatzingán. Tras huir del lugar, el agresor fue detenido por elementos de la policía.

De acuerdo con información preliminar, la víctima —identificada como Melani A., de 49 años— se encontraba en su domicilio sobre la calle Darío Arzate cuando, en un momento inesperado, su hermano comenzó a agredirla de forma violenta con un machete.

La mujer sufrió lesiones de gravedad, entre ellas la pérdida de un ojo, la amputación de tres dedos y una fractura de cráneo. Ante la emergencia, familiares la trasladaron en un vehículo particular al Hospital Regional, donde permanece internada.

Tras desplegar un operativo de búsqueda, la policía logró detener al presunto responsable, identificado como Víctor Hugo A., de 38 años de edad. Al momento de su detención, portaba el arma presuntamente utilizada en el ataque.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y se encuentra en espera de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

rmr