Asesinan a un hombre a balazos en la Tenencia de San Nicolás Obispo, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue asesinado a balazos en la plaza principal de la Tenencia de San Nicolás Obispo, municipio de Morelia, informaron fuentes policiales.

El homicidio se registró durante la noche de este martes en la calle Vasco de Quiroga, casi esquina con Alonso de la Veracruz. Algunos habitantes reportaron el hecho al número de emergencias y además solicitaron una ambulancia.

Posteriormente, llegaron patrulleros municipales y paramédicos de Rescate, pero la víctima ya no tenía signos vitales. Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido y el móvil de la agresión. La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargó de las investigaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

mrh