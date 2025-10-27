Asesinan a Roberto Ramírez, síndico de Penjamillo; hallaron su cuerpo en carretera de Numarán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes fue localizado sin vida Roberto Ramírez Zárate, síndico municipal de Penjamillo, Michoacán, quien presentaba impactos de proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por RED 113, el hallazgo se realizó en la localidad de El Palmito, sobre una carretera que conecta al municipio de Numarán, cercano a Penjamillo. El cuerpo del funcionario se encontraba a bordo de un vehículo Nissan Tsuru.