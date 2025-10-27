Asesinan a Roberto Ramírez, síndico de Penjamillo; hallaron su cuerpo en carretera de Numarán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes fue localizado sin vida Roberto Ramírez Zárate, síndico municipal de Penjamillo, Michoacán, quien presentaba impactos de proyectil de arma de fuego.
De acuerdo con información preliminar proporcionada por RED 113, el hallazgo se realizó en la localidad de El Palmito, sobre una carretera que conecta al municipio de Numarán, cercano a Penjamillo. El cuerpo del funcionario se encontraba a bordo de un vehículo Nissan Tsuru.
Las diligencias por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzaron cerca de la medianoche, tras el reporte ciudadano que alertó sobre un automóvil estacionado en condiciones sospechosas. Elementos periciales y de investigación acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios balísticos.
Hasta el momento no se ha dado a conocer una línea clara de investigación, aunque la FGE ya inició una carpeta por homicidio.
