Asesinan a hombre en el municipio de Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue ultimado a tiros en la vía pública de la comunidad de Felipe Ángeles, ubicada en el municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales.

El homicidio ocurrió la mañana de este sábado sobre la calle Venustiano Carranza, cerca de la calle José María Morelos. Vecinos del lugar reportaron la situación al número de emergencias.

Después se presentaron unos patrulleros locales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, mismo que permanece en calidad de no identificado, él tenía entre 24 y 30 años de edad, era de piel blanca, complexión media, cabello demasiado corto, vestía playera blanca, chaleco negro con gris, pantalón azul de mezclilla y calzado café.