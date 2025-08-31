Aseguran más de mil 500 dosis de metanfetamina y detiene a dos personas, en cateos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, en coordinación interinstitucional, llevó a cabo dos cateos en la ciudad de Morelia que derivaron en el aseguramiento de mil 550 dosis de metanfetamina y la detención de dos personas.

En seguimiento a investigaciones relacionadas con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, personal de la Policía de Investigación (PDI) con apoyo del binomio canino K9, dio cumplimiento a una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Paseo del Roble, colonia Prados Verdes, lugar en el que se logró el aseguramiento de 700 dosis de metanfetamina y la detención de Bryan “N”.