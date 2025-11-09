Aseguran más de 50 kilos de explosivos en camioneta abandonada en Cotija, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de los constantes operativos en la región de Cotija, zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco, personal de la Secretaria de la Defensa Nacional, logro el aseguramiento de una camioneta en la que eran transportados más de 52 kilos de material explosivo y armamento.

De acuerdo con fuentes federales, oficiales del Ejército Mexicano y Guardia Nacional realizaban un recorrido por el libramiento Cotija, cuando observaron una camioneta con las puertas abiertas, que se presume fue abandonada por sus tripulantes al darse cuenta de la cercanía de los castrenses.