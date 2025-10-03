Aseguran armamento y vehículos en operativo militar en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Los elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento, droga y vehículos durante un operativo realizado en inmediaciones de la comunidad de Toreo El Alto, perteneciente al municipio de Uruapan.

De acuerdo con el informe oficial, no se registraron personas detenidas en la acción, sin embargo, el aseguramiento incluyó armas de alto poder, granadas y equipo táctico.