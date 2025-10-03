Aseguran armamento y vehículos en operativo militar en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Los elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento, droga y vehículos durante un operativo realizado en inmediaciones de la comunidad de Toreo El Alto, perteneciente al municipio de Uruapan.
De acuerdo con el informe oficial, no se registraron personas detenidas en la acción, sin embargo, el aseguramiento incluyó armas de alto poder, granadas y equipo táctico.
Entre lo incautado se encuentran:
- Una ametralladora Mínimi calibre 5.56 milímetros.
- Seis fusiles AK-47.
- Un fusil calibre 3.08 milímetros.
- Un fusil M4.
- Cuatro granadas de aditamento.
- Diez chalecos tácticos.
Además, se aseguraron cargadores, cartuchos y dos bolsas de metanfetamina cuyo peso aún está pendiente de determinar.
En cuanto a los vehículos, se informó sobre la incautación de una camioneta Chevrolet Cheyenne modelo 2023 y un Jeep Liberty modelo 2008.
Las armas, droga y vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.
-