Asaltan a mano armada cuatro farmacias en el Centro de Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del martes, sujetos armados asaltaron cuatro farmacias en la zona Centro de la ciudad de Uruapan. Previamente también una tienda Aurrera fue atracada.

Con apenas unos minutos de diferencia se registraron los atracos en dos establecimientos ubicados en las inmediaciones de la Pérgola Municipal, apenas a unos metros de donde el alcalde Carlos Manzo realizaba la "clausura" de la construcción de una estación del teleférico.