Asaltan a cuentahabiente tras salir de un banco al sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un cuentahabientes fue víctima de los amantes de lo ajeno durante la tarde de este jueves al sur de Morelia, informaron fuentes cercanas a las autoridades policiales. Los delincuentes le despojaron al afectado una considerable cantidad de dinero.

El hecho se registró cuando el ahora ofendido salió de una sucursal bancaria localizada en la colonia Prados del Campestre. Los bandidos interceptaron al ciudadano, lo amagaron y, tras quitarle el dinero, huyeron.

La situación fue reportada al número de emergencias. Después acudieron unos patrulleros municipales, quienes entrevistaron al masculino perjudicado y le recomendaron presentar la denuncia respectiva.

Los oficiales también revisaron la zona en busca de los hampones, pero no tuvieron éxito en encontrarlos. Los uniformados no revelaron el monto exacto de lo robado.

