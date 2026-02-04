Asaltan a cuentahabiente tras salir de banco en Morelia; hay video

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un cuentahabiente fue víctima de un asalto a mano armada luego de haber retirado una cantidad considerable de dinero en la sucursal BBVA ubicada sobre el Periférico Paseo de La República, en la zona de La Huerta, de acuerdo al reporte de Revolución Social.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima se trasladó a un autolavado frente a la tienda Mega Soriana, cerca de Costco Morelia, donde fue interceptada por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Según el relato, los asaltantes se dirigieron directamente a la mochila en la que llevaba el dinero, lo que hace suponer que ya lo venían siguiendo.

El robo fue perpetrado de manera rápida y bajo amenaza con arma de fuego.

Hasta el momento no se ha informado si hay personas detenidas por este hecho.