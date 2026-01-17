Artefacto explosivo hiere a dos soldados durante patrullaje en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resultaron heridos tras la explosión de un artefacto improvisado terrestre en los alrededores del municipio de Apatzingán, en un hecho ocurrido la mañana de este 17 de enero de 2026.

De acuerdo con información recabada de fuentes castrenses, los soldados —adscritos al 30 Batallón de Infantería— se desplazaban a bordo de una patrulla tipo Cheyenne por un camino de terracería en la localidad de La Salatera, cuando al pasar por la zona, el artefacto detonó de forma repentina.

El estallido provocó daños severos a la unidad militar y dejó a dos elementos con lesiones diversas, por lo que fueron auxiliados por sus compañeros y trasladados a las instalaciones de la 43 Zona Militar para recibir atención médica. Hasta el momento, sus identidades no han sido reveladas, aunque se reporta que ambos se encuentran en estado de salud estable.

🔍 Revisan zona tras explosión

Tras el incidente, personal especializado en detección y manejo de explosivos fue desplegado en el área para realizar un barrido táctico que permita descartar la presencia de otros artefactos peligrosos.

Hasta el cierre de esta edición, no se han reportado más explosivos en la zona ni personas detenidas relacionadas con el hecho.

Este tipo de ataques ha sido una constante en algunas regiones del estado, donde las fuerzas armadas mantienen operativos de vigilancia y contención de actividades delictivas.

mrh