Arrojan granada frente al Instituto Nacional de Migración, sobre Camelinas, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se reportó una fuerte movilización policial sobre la avenida Camelinas, luego de que un hombre arrojara una granada frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con información preliminar obtenida por RED 113, un sujeto no identificado se aproximó a la entrada del edificio federal y dejó el artefacto explosivo, el cual presuntamente aún tenía colocado el seguro. Tras ello, huyó del lugar a pie.

Algunas personas que se encontraban en la zona notaron el objeto sospechoso, se acercaron y alertaron de inmediato al personal de seguridad del INM. Como medida preventiva, el edificio fue evacuado por la parte trasera, y el área permanece acordonada por elementos de seguridad.

Personal especializado en manejo de explosivos ya se encuentra en el sitio para asegurar y, posteriormente, destruir el artefacto. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Autoridades revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar al responsable y dar seguimiento al caso.

