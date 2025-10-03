Arrestan a presunto asaltante de tiendas OXXO en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo en Morelia a un hombre, presunto responsable de múltiples robos a tiendas OXXO en días recientes, a quien también se le aseguraron 20 dosis de droga.

A través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) se iniciaron los trabajos pertinentes para dar con el responsable de estos asaltos cometidos en las últimas dos semanas, lo que permitió efectuar el aseguramiento del hombre en cuestión.

La detención se realizó en las inmediaciones de la calle Sinaloa, de la colonia Isaac Arriaga. En el hecho le fueron decomisadas 20 dosis de sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes por la portación de sustancias ilícitas y su probable responsabilidad en diversos robos a tiendas de conveniencia..

-